Нижегородская область получит 1,8 млрд рублей на покупку коммунальной техники

Льготные займы от Дом.РФ на общую сумму 1,8 млрд руб. получит Нижегородская область. Средства планируется направить на закупку 280 единиц коммунальной, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники. Соглашение о предоставлении займов нижегородские власти и Дом.РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме.