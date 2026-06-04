В Липецке обанкротившаяся структура железобетонного завода продает активы за 210 млн

По данным картотеки арбитражных дел, ООО УК «Стройдеталь» было признано банкротом в конце 2022 года по иску на тот момент управления имущественных и земельных отношений региона (сейчас — министерство). Перед разбирательством ведомство взыскало с компании 14,4 млн руб. долга за землю. По итогам внешнего управления задолженность УК составляла 40,3 млн руб. В последний раз конкурсное производство продлялось до конца октября 2026 года. Конкурсным управляющим остался назначенный на этот пост в феврале 2023 года Михаил Бредихин.