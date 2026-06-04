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В подмосковном Пушкине открыли летнюю творческую школу для одаренных детей

Участниками программы стали 30 ребят, успешно прошедших конкурсный отбор.

Источник: Национальные проекты России

Первая летняя творческая школа для одаренных детей, объединившая талантливых юных музыкантов из разных муниципалитетов Московской области, начала работать в городе Пушкине в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Старт образовательному проекту дали 1 июня на базе Московского областного музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева, сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Участниками программы стали 30 детей, успешно прошедших конкурсный отбор. Они представляют 18 округов региона. В первый день работы школы ребята разместились в санатории «Пушкино», где будут проживать на протяжении всей смены. После заселения дети с родителями посетили музыкальный колледж, где для них организовали ознакомительную экскурсию. Продолжением программы стал праздничный концерт-приветствие, после которого участники смогли познакомиться друг с другом и подробнее узнать о предстоящих занятиях.

Летняя творческая школа будет работать до 14 июня. За это время юных музыкантов ждет насыщенная образовательная программа, включающая индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы по различным направлениям, знакомство с областными колледжами искусств, а также занятия по актерскому мастерству.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.