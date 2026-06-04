В подмосковном Пушкине открыли летнюю творческую школу для одаренных детей

Участниками программы стали 30 детей, успешно прошедших конкурсный отбор. Они представляют 18 округов региона. В первый день работы школы ребята разместились в санатории «Пушкино», где будут проживать на протяжении всей смены. После заселения дети с родителями посетили музыкальный колледж, где для них организовали ознакомительную экскурсию. Продолжением программы стал праздничный концерт-приветствие, после которого участники смогли познакомиться друг с другом и подробнее узнать о предстоящих занятиях.