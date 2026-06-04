В Красноярском крае в этом сезоне завершат капремонт обхода Ужура

Подрядчик обновит участок с 4-го по 9-й км — от поворота к городу до железнодорожного переезда. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники устраняют пучины, укладывают георешетку, монтируют водопропускные трубы, обновят асфальтобетонное покрытие, установят освещение, барьерное ограждение и знаки. Объект планируют сдать к концу октября.