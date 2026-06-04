В Красноярском крае в этом сезоне завершат капремонт обхода Ужура

В этом сезоне завершится капремонт обхода Ужура в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Подрядчик обновит участок с 4-го по 9-й км — от поворота к городу до железнодорожного переезда. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники устраняют пучины, укладывают георешетку, монтируют водопропускные трубы, обновят асфальтобетонное покрытие, установят освещение, барьерное ограждение и знаки. Объект планируют сдать к концу октября.
Отметим, что обход Ужура связывает ключевые трассы края и является популярным туристическим маршрутом к озеру Учум и базам отдыха в Хакасии. Здесь уже отремонтировали участки 9−13 км и первые 3 км.
Всего в 2026 году по нацпроекту восстановят 168 км дорог и введут 10 мостов на 59 объектах.
Ранее в Красноярске начали ремонт дорог, ведущих к школам и вузам.