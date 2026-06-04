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Красноярец хотел заработать, но стал фигурантом дела на 2,5 млн рублей

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении молодого местного жителя, который передал мошенникам доступ к своим банковским счетам.

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении молодого местного жителя, который передал мошенникам доступ к своим банковским счетам. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, в ноябре прошлого года красноярец 2007 года рождения получил в мессенджере предложение о заработке от незнакомца. Ему нужно было оформить на себя банковские карты и передать управление ими третьему лицу. За обещанные 16 тыс. рублей молодой человек открыл четыре банковских счета и предоставил злоумышленникам удаленный доступ к ним, а также к личным кабинетам.

Позже на эти карты поступили четыре перевода от жителей Республики Крым, ЛНР, Татарстана и Белгородской области. Все они стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей. При этом сам красноярец деньги за свою «работу» так и не получил. После передачи доступа «работодатель» перестал выходить на связь.

Следователь отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» возбудил уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Расследование уже завершено. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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