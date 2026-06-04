Красноярец хотел заработать, но стал фигурантом дела на 2,5 млн рублей

По данным полиции, в ноябре прошлого года красноярец 2007 года рождения получил в мессенджере предложение о заработке от незнакомца. Ему нужно было оформить на себя банковские карты и передать управление ими третьему лицу. За обещанные 16 тыс. рублей молодой человек открыл четыре банковских счета и предоставил злоумышленникам удаленный доступ к ним, а также к личным кабинетам.