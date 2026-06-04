Клиенты российского банка смогут оплачивать покупки iPhone' ом

Способ бесконтактной оплаты с помощью технологии от национальной системы платежных карт стал доступен пользователям с iPhone. Как сообщили представители ВТБ в ходе ПМЭФ-2026, работа системы основана на технологии «Bluetooth Low Energy» для обмена платежными данными между терминалом и смартфоном покупателя. Она позволяет проводить платежи бесконтактно, не требует подключения к Интернету и выступает в качестве альтернативы Apple Pay.