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В Калининградской области запустят завод по производству наггетсов и котлет для бургеров

Инвестпроект оценили в 21 миллиард рублей.

Источник: Комсомольская правда

Крупный инвестпроект на 21 миллиард рублей реализуют в Калининградской области — запустить планируют новый завод по переработке мяса курицы и говядины. Соглашение о реализации проекта подписано 4 июня на площадке ПМЭФ губернатором Алексеем Беспрозванных и руководством группы компаний «Атлантис».

Производство наггетсов и бургер-котлет намерены запустить в 2028 году на территории Черняховского индустриального парка. Поставлять продукцию рассчитывают в сети быстрого питания по всей России.

Как отметил глава региона, мощность производства заявлена на 256 тысяч тонн продукции в год. На предприятии будет создано 1100 новых рабочих мест.

Сегодня на территории региона действует семь предприятий, входящих в состав группы компаний: производство полуфабрикатов из курицы, сыра, рыбы и морепродуктов, производство панировочных сухарей и смесей, мукомольный завод и др.