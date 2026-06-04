Опубликована программа нижегородского фестиваля «Столица закатов» 6 и 7 июня

В субботу, 6 июня, в Нижнем Новгороде стартует ежегодный фестиваль «Гастро Рождественская». В сквере имени Свердлова с 13:00 до 18:00 будет проходить детская барахолка. Музыкальная программа в этот день будет включать выступления виолончелистки Дарины Пахучей в Александровском саду, скрипачки Анны Суворкиной на Нижне-Волжской набережной и певца Артема Земскова на Стрелке.