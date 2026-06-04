Опубликована программа нижегородского фестиваля «Столица закатов» 6 и 7 июня

Выступления артистов состоятся в Нижнем Новгороде 5, 6 и 7 июня в рамках фестиваля «Столица закатов». Программой мероприятий поделились организаторы.
В пятницу, 5 июня, нижегородцев приглашают посетить концерты «Соло на закате». На смотровой площадке рядом с кремлевским фуникулером выступит выпускник Нижегородской консерватории Борис Леонтьев. На Стрелке состоится концерт поп-исполнительницы Насти Козы.
В субботу, 6 июня, в Нижнем Новгороде стартует ежегодный фестиваль «Гастро Рождественская». В сквере имени Свердлова с 13:00 до 18:00 будет проходить детская барахолка. Музыкальная программа в этот день будет включать выступления виолончелистки Дарины Пахучей в Александровском саду, скрипачки Анны Суворкиной на Нижне-Волжской набережной и певца Артема Земскова на Стрелке.
В воскресенье, 7 июня, на набережной Федоровского в 19:30 выступит нижегородский исполнитель Panacea". На Стрелке в 21:00 нижегородцев ждет сет от Dj Nikklo.
Напомним, два масштабных культурных фестиваля проходят в Нижнем Новгороде.
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