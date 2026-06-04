В Красноярском крае за первые дни лета в бытовых пожарах погибли трое взрослых и ребенок

Сегодня, 4 июня, селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа произошла трагедия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, загорелся в двухквартирный жилой дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем охвачена крыша дома. Возгорание ликвидировали на площади 120 квадратных метров. Внутри строения были обнаружены тела женщины и 3-летнего ребенка. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. В ведомстве отмечают: несмотря на жару, гибель на пожарах только растет и зачастую причиной этому становится человеческая халатность. Только за первых четыре дня лета на территории края в результате бытовых пожаров погибли 3 взрослых и 1 ребенок.