СК сделал заявление по делу о массовом отравлении более 40 маленьких детей в Борисове и Минской области

В ведомстве рассказали, что за два дня, 2 и 3 июня, в приемное отделение инфекционной больницы Борисовской ЦРБ поступили 30 детей. Все дети являются воспитанниками разных учреждений образования города, но у всех их были идентичные жалобы и симптомы.