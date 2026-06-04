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СК сделал заявление по делу о массовом отравлении более 40 маленьких детей в Борисове и Минской области

СК Беларуси сделал заявление об отравлении более 40 маленьких детей.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сделали заявление по факту массового отравления маленьких детей в Борисове и других населенных пунктах Минской области.

Накануне «Комсомолка» писала о том, что в Борисове 28 детсадовцев попали в инфекционную больницу с отравлением. Изначально было известно, что все дети — дошкольного возраста и из разных учреждений образования.

Последние новости стали известны 4 июня. Так, в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту отравления несовершеннолетних в Борисове.

В ведомстве рассказали, что за два дня, 2 и 3 июня, в приемное отделение инфекционной больницы Борисовской ЦРБ поступили 30 детей. Все дети являются воспитанниками разных учреждений образования города, но у всех их были идентичные жалобы и симптомы.

Генпрокуратура инициировала проверку, по результатам которой управлением СК по Минской области было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевания или отравления людей (ч.1 ст. 336 Уголовного кодекса Беларуси).

Работает следственная группа, которая уже допросила пострадавших и их родителей, сотрудников учреждений образования. Следователи изъяли документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертиз.

При этом следователи дополнительно установили еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области. Таким образом их число уже превысило 40.

— Выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий, — констатировали в ведомстве.

Расследование продолжается.

Здесь «Комсомолка» подробнее писала о том, что произошло в Борисове, где 29 детей попали в больницу с признаками отравления: «У всех детей наблюдались признаки инфекционного заболевания — тошнота и рвота».

Тем временем ученые сообщили, что на Солнце произошел черный взрыв с последствиями для людей: «Облако придет к Земле».