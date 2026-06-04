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Расписание «Ласточек» планируют изменить из-за празднования Дня Светлогорска

Вместо отмененной «Ласточки» назначают другой пригородный поезд.

В День Светлогорска 6 июня в расписании движения «Ласточки» произойдут изменения. Об этом сообщила администрация округа в своих соцсетях.

«Ласточка», отправляющаяся от станции Светлогорск-2 в 22:40, отменяется. Вместо нее назначается электричка Светлогорск-2 — Калининград-Южный с отправлением в 23:59 со всеми остановками.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».