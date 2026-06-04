Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитная буря уровня G3 ожидается в Ростовской области вечером 4 июня

4 июня в Ростовской области прогнозируют сильную магнитную бурю с 18:00.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 июня на территории Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G3. Начало возмущения геомагнитного поля прогнозируется около 18:00. Данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии.

Предпосылкой к этому стала солнечная вспышка, зарегистрированная 3 июня в 04:36.

Ранее дончанам советовали в период магнитных бурь ограничить тяжелые физические и умственные нагрузки, скорректировать рацион, исключив вредную пищу, а также сократить время пребывания на солнце в дневные часы.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!