КРЭТ инвестирует 2,5 млрд в производство авианавигационных систем в Тамбове

По данным Rusprofile, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» зарегистрировано в Москве в 2009 году. Основной вид деятельности — деятельность головных офисов. Уставный капитал — 3,04 млрд руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральный директор — Александр Пан. Выручка АО за 2018 год составила 28,7 млрд руб., чистая прибыль — 7,96 млрд руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.