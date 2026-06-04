В Китае и на Ближнем Востоке заинтересовались соревнованиями русских троек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Соревнования русских троек в перспективе могут выйти на международный уровень, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Алексей Плотников на ПМЭФ.
«С будущего года планируем провести единый чемпионат России. Сначала в двух конференциях — Западной и Восточной, а затем суперфинал либо в Москве, либо в центре России, Казани или Перми. Сейчас все юридические документы согласованы, и все соревнования (в прошлом году их было 16) пройдут в рамках единого календаря», — заявил Плотников.
По его словам, в среднесрочной перспективе ВФРТ планирует выйти на международный уровень. «Интерес проявляют Китай и страны Ближнего Востока», — отметил представитель федерации.
В январе комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом единогласно избрали председателя наблюдательного совета АНО «Содружество мастеров и любителей русской тройки» Дмитрия Киселева.
Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.