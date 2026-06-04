В Китае и на Ближнем Востоке заинтересовались соревнованиями русских троек

«С будущего года планируем провести единый чемпионат России. Сначала в двух конференциях — Западной и Восточной, а затем суперфинал либо в Москве, либо в центре России, Казани или Перми. Сейчас все юридические документы согласованы, и все соревнования (в прошлом году их было 16) пройдут в рамках единого календаря», — заявил Плотников.