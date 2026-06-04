На Дону заработала креативно-производственная площадка для предпринимателей

Креативно-производственная площадка для предпринимателей «Брендпарк» появилась на базе Ростовского бизнес-инкубатора по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Инициатива предназначена для субъектов МСП, сферой деятельности которых является легкая промышленность, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Ключевая цель работы «Брендпарка» — это поддержка МСП в сфере производства текстильных изделий, одежды, кожи и товаров из кожи. Резидентам предоставляются в аренду на льготных условиях нежилые офисно-производственные помещения, оборудованные рабочие места, оказываются услуги, в том числе консультационные, в сфере маркировки, сертификации, регистрации товарного знака.
За счет федеральных средств для площадки закуплено дорогостоящее профессиональное оборудование, которое малый бизнес, как правило, не может себе позволить. К примеру, в «Брендпарке» предприниматели на льготных условиях могут пользоваться петельной и вышивальной машинами, прессом для фурнитуры, плоттером, дигитайзером для оцифровки лекал.
Кроме того, для резидентов бизнес-инкубатора доступны обучающие профильные программы, курсы, мастер-классы с приглашенными дипломированными спикерами из дизайнерской и швейной индустрии, фотостудия с профессиональным световым оборудованием, услуги фотографа для популяризации продукции. В настоящее время на креативно-производственной площадке уже работают два резидента.
«Это наша первая ласточка, посмотрим, как она “взлетит”, насколько эффективно в кластере будет осуществляться экономическая деятельность предпринимателей. В перспективе планируем масштабировать этот пример отраслевой экосистемы, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев. — Президентом России перед нами поставлена задача — увеличить долю креативных индустрий в валовом внутреннем продукте региона (ВРП) до 6% к 2030 году. Легкая промышленность — одна из них. Планомерно работаем над ростом вклада нашего творческого сектора в экономику Дона».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.