На Дону заработала креативно-производственная площадка для предпринимателей

«Это наша первая ласточка, посмотрим, как она “взлетит”, насколько эффективно в кластере будет осуществляться экономическая деятельность предпринимателей. В перспективе планируем масштабировать этот пример отраслевой экосистемы, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев. — Президентом России перед нами поставлена задача — увеличить долю креативных индустрий в валовом внутреннем продукте региона (ВРП) до 6% к 2030 году. Легкая промышленность — одна из них. Планомерно работаем над ростом вклада нашего творческого сектора в экономику Дона».