Нижегородка победила на конкурсе красоты в Китае

Нижегородка Ирина Глущенко победила на конурсе красоты в Китае. Об этом она рассказала в соцетях.
Ирина Глущенко стала победительницей конкурса Мissis Universal world 2026, который прошел в Китае. Также Ирина участвовала в фестивале материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород».
Missis Universal World 2026 — международный конкурс для замужних женщин, который проходил в мае 2026 года.
Вместе с Missis Universal World определилил и победительницу Little miss universe 2026. Ей стала девятилетняя Изабелла Новикова из Беларуси.
В своём сообщении в социальной сети Ирина Глущенко выразила благодарность семье, друзьям, команде фестиваля, стилистам, дизайнерам, преподавателю английского языка, психологу и администрации Городецкого муниципального округа за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу.
Ранее стали известны итоги конкурса «Миссис Нижний Новгород 2026».