Нижегородка победила на конкурсе красоты в Китае

В своём сообщении в социальной сети Ирина Глущенко выразила благодарность семье, друзьям, команде фестиваля, стилистам, дизайнерам, преподавателю английского языка, психологу и администрации Городецкого муниципального округа за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу.