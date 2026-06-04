Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка победила на конкурсе красоты в Китае

Также Ирина участвовала в фестивале материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород».

Нижегородка Ирина Глущенко победила на конурсе красоты в Китае. Об этом она рассказала в соцетях.

Ирина Глущенко стала победительницей конкурса Мissis Universal world 2026, который прошел в Китае. Также Ирина участвовала в фестивале материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород».

Missis Universal World 2026 — международный конкурс для замужних женщин, который проходил в мае 2026 года.

Вместе с Missis Universal World определилил и победительницу Little miss universe 2026. Ей стала девятилетняя Изабелла Новикова из Беларуси.

В своём сообщении в социальной сети Ирина Глущенко выразила благодарность семье, друзьям, команде фестиваля, стилистам, дизайнерам, преподавателю английского языка, психологу и администрации Городецкого муниципального округа за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу.

Ранее стали известны итоги конкурса «Миссис Нижний Новгород 2026».