Какие проходящие через Воронеж крымские поезда задерживаются в пути 4 июня?

Одиннадцать пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область, задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
По состоянию на 12:00 от графика отстают следующие составы:
В Крым:
№ 092 Москва — Севастополь, отправлением 2 июня, следует с опозданием на 6 часов;
№ 463 Москва — Феодосия, отправлением 2 июня, следует с опозданием на 6 часов;
№ 028 Москва — Симферополь, отправлением 3 июня, следует с опозданием на 5 часов;
№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 2 июня, следует с опозданием на 4,5 часа;
№ 474 Смоленск — Симферополь, отправлением 2 июня, следует с опозданием на 1,5 часа;
№ 097 Москва — Симферополь, отправлением 3 июня, следует с опозданием на 1,5 часа.
Из Крыма:
№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 3 июня, следует с опозданием на 6,5 часов;
№ 174 Евпатория — Москва, отправлением 3 июня, следует с опозданием на 5,5 часов;
№ 092 Симферополь — Москва, отправлением 3 июня, следует с опозданием на 10 часов;
№ 098 Симферополь — Москва, отправлением 4 июня, следует с опозданием на 7,5 часов;
№ 076 Симферополь — Омск, отправлением 4 июня, следует с опозданием на 7,5 часов.
В компании отмечают, что пассажиры, чьи поезда задерживаются в пути более четырёх часов, обеспечиваются питанием и водой.