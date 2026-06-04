Инвестиции в строительство зерноперерабатывающего комплекса под Калининградом оценили в 15 млрд рублей

Инвестиции в создание зерноперерабатывающего комплекса под Калининградом оценили в 15 миллиардов рублей. Соглашение о реализации проекта подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Предприятие появится в Багратионовском округе. Комплекс будет специализироваться на производстве и переработке зерна, а также на выпуске готовой хлебобулочной продукции. Товар собираются поставлять как в точки быстрого питания по всей стране, так и в торговые сети региона. Полностью реализовать инвестпроект планируют в 2027 году. На ПМЭФ подписали трёхстороннее соглашение о взаимодействии между правительством Калининградской области, банком ВТБ (ПАО) и ООО «Атлантис Хлеб».
Мощность производства составит 60 тысяч тонн хлебобулочных изделий и 144 тысяч тонн муки в год. Инвестиции в этот проект — свыше 15 миллиардов рублей. Помимо того, что производственный комплекс даст более четырёхсот новых рабочих мест жителям округа, предприятие планирует выделить как минимум один вид хлеба для реализации населению по сниженным ценам, — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.
Комплекс по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции планируют построить на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1057. Территория площадью 30 гектаров располагается недалеко от посёлка Майское Багратионовского округа. Проект реализует компания «Атлантис Хлеб». Ранее власти выдали разрешение на строительство комплекса.