Инвестиции в строительство зерноперерабатывающего комплекса под Калининградом оценили в 15 млрд рублей

Предприятие появится в Багратионовском округе. Комплекс будет специализироваться на производстве и переработке зерна, а также на выпуске готовой хлебобулочной продукции. Товар собираются поставлять как в точки быстрого питания по всей стране, так и в торговые сети региона. Полностью реализовать инвестпроект планируют в 2027 году. На ПМЭФ подписали трёхстороннее соглашение о взаимодействии между правительством Калининградской области, банком ВТБ (ПАО) и ООО «Атлантис Хлеб».