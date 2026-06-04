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Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, считает Лантратова

Лантратова: омбудсмены в регионах лучше понимают специфику конкретных территорий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Необходимо усилить роль региональных омбудсменов, именно они лучше понимают специфику конкретных территорий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Нужно усилить роль региональных омбудсменов. Именно они находятся ближе всего к повседневным запросам граждан и лучше понимают специфику конкретных территорий», — сказала Лантратова «Парламентской газете».

Она отметила, что необходимо также сформировать единую систему правозащитной работы, где государственные и общественные механизмы будут не дублировать друг друга, а согласованно действовать.

«Сила нашей страны — в людях, поэтому крайне важно выстроить действенную систему обратной связи с регионами. И моя задача — показать слаженную командную работу всего правозащитного блока», — подчеркнула омбудсмен.