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Ростовская область и «Группа 1С» договорились о сотрудничестве в IT

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и директор АО «Группа 1С» Борис Нуралиев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о внедрении IT-решений в бюджетный процесс. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и директор АО «Группа 1С» Борис Нуралиев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о внедрении IT-решений в бюджетный процесс. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Планируем использовать успешный опыт “Группы 1С” в цифровом обеспечении бюджетных процессов в Ростовской области. Скорость обработки данных, прозрачность потоков и защита информации имеют в этой сфере большое значение. Поэтому будем опираться на проверенные технологии и платформенные решения», — цитирует ведомство Юрия Слюсаря.

Господин Нуралиев, в свою очередь, отметил, что объединение данных финансовой и хозяйственной деятельности в едином облачном хранилище способствует повышению эффективности государственного управления, укреплению информационной безопасности и улучшению контроля за расходованием бюджетных средств.

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