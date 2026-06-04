Ростовская область и «Группа 1С» договорились о сотрудничестве в IT

«Планируем использовать успешный опыт “Группы 1С” в цифровом обеспечении бюджетных процессов в Ростовской области. Скорость обработки данных, прозрачность потоков и защита информации имеют в этой сфере большое значение. Поэтому будем опираться на проверенные технологии и платформенные решения», — цитирует ведомство Юрия Слюсаря.