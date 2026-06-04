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Журналистка из США заявила, что их приучили считать Россию запретной темой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что СМИ приучили американцев воспринимать Россию как запретную тему, хотя Москва, по ее словам, оказалась красивым и безопасным городом.

Источник: © РИА Новости

«Я полностью с вами согласна. Я всегда называю это наследием холодной войны: этому нет настоящего объяснения, но вам просто говорят, что Россия — это что-то запретное, место, куда нельзя ездить», — сказала Оуэнс в интервью RT, комментируя тезис о том, что американцев «запрограммировали» воспринимать Россию определенным образом.

По словам журналистки, во время поездки она задавалась вопросом, почему гражданам США не говорят, что Москва — «прекрасный, красивый, безопасный город».

Оуэнс отметила, что как христианка особенно остро воспринимает такое отношение, поскольку в Москве, по ее словам, много «замечательного христианского наследия», которое важно увидеть лично.

«Я уже в том возрасте, когда мне нужен собственный опыт. Я не могу просто доверять СМИ», — добавила журналистка.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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