Журналистка из США заявила, что их приучили считать Россию запретной темой

«Я полностью с вами согласна. Я всегда называю это наследием холодной войны: этому нет настоящего объяснения, но вам просто говорят, что Россия — это что-то запретное, место, куда нельзя ездить», — сказала Оуэнс в интервью RT, комментируя тезис о том, что американцев «запрограммировали» воспринимать Россию определенным образом.