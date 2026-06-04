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Блогера из Перми привлекли к ответственности за управление машиной ногами

Блогера из Перми привлекли к ответственности после видео с ногами на руле авто.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 4 июн — РИА Новости. Девушку-блогера из Перми привлекли к ответственности за нарушение ПДД после видео, где она управляет автомобилем ногами и смотрит в телефон, сообщили РИА Новости в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что девушка опубликовала в соцсетях видео, где демонстрирует управление иномаркой ногами. На кадрах видно, как она левой ногой крутит обтянутый белым мехом руль, правая нога находится с другой стороны. В этот же момент пермячка пользуется смартфоном. Ее личность быстро установили сотрудники инспекции.

«Зафиксированы нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Mazda, а также действия, которые подвергали опасности окружающих и самого водителя. Девушка 2003 года рождения была привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — рассказал собеседник.

В ГАИ также призвали всех блогеров отказаться от публикации подобных видео, так как они могут побуждать зрителей к рискованным действиям за рулем.