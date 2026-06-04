Блогера из Перми привлекли к ответственности за управление машиной ногами

В ведомстве рассказали, что девушка опубликовала в соцсетях видео, где демонстрирует управление иномаркой ногами. На кадрах видно, как она левой ногой крутит обтянутый белым мехом руль, правая нога находится с другой стороны. В этот же момент пермячка пользуется смартфоном. Ее личность быстро установили сотрудники инспекции.