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Каждая третья российская семья оставит школьников летом дома

Каждая третья российская семья планирует, что дети школьного возраста проведут лето дома.

Каждая третья российская семья планирует, что дети школьного возраста проведут лето дома. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.

Самым популярным вариантом летнего отдыха стало пребывание детей в городе все три месяца. Так ответили 33% родителей. Еще 31% опрошенных рассказали, что школьники поедут на дачу или в деревню.

В оздоровительные или спортивные лагеря детей отправят 13% семей. Отдых на Черноморском побережье запланировали 8% родителей. Еще 4% опрошенных рассказали, что дети поедут по туристическим направлениям России. Среди них Байкал, Алтай, Кавказ, Ставрополье, Москва, Санкт Петербург, Дагестан, Казань и Калининград.

Столько же родителей планируют зарубежные поездки для школьников. Чаще всего называли Турцию, Египет и Таиланд. Пришкольные лагеря летом будут посещать дети 4% участников опроса. Еще 3% родителей выбрали другие варианты отдыха, включая санатории, походы, поездки к родственникам и слеты. Затруднились ответить 9% опрошенных.

По сравнению с прошлым годом родители стали немного чаще отправлять детей за город, за рубеж и в пришкольные лагеря. Отдых на Черном море и путешествия по России, наоборот, упоминались немного реже.

В опросе приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

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