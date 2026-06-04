Каждая третья российская семья оставит школьников летом дома

Каждая третья российская семья планирует, что дети школьного возраста проведут лето дома. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
Самым популярным вариантом летнего отдыха стало пребывание детей в городе все три месяца. Так ответили 33% родителей. Еще 31% опрошенных рассказали, что школьники поедут на дачу или в деревню.
В оздоровительные или спортивные лагеря детей отправят 13% семей. Отдых на Черноморском побережье запланировали 8% родителей. Еще 4% опрошенных рассказали, что дети поедут по туристическим направлениям России. Среди них Байкал, Алтай, Кавказ, Ставрополье, Москва, Санкт Петербург, Дагестан, Казань и Калининград.
Столько же родителей планируют зарубежные поездки для школьников. Чаще всего называли Турцию, Египет и Таиланд. Пришкольные лагеря летом будут посещать дети 4% участников опроса. Еще 3% родителей выбрали другие варианты отдыха, включая санатории, походы, поездки к родственникам и слеты. Затруднились ответить 9% опрошенных.
По сравнению с прошлым годом родители стали немного чаще отправлять детей за город, за рубеж и в пришкольные лагеря. Отдых на Черном море и путешествия по России, наоборот, упоминались немного реже.
В опросе приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.