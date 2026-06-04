Неделя звезд КХЛ в 2027 году пройдет в Минске

«В свое время Минск уже принимал матч звезд КХЛ. И мы до сих пор помним тот хоккейный праздник, благодаря которому не только увидели на одном льду самых ярких игроков лиги того времени, но презентовали только открывшуюся “Минск-Арену”», — сказал генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий.