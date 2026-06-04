Неделя звезд КХЛ в 2027 году пройдет в Минске

Как рассказали в столичном клубе, сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума президент лиги Алексей Морозов и генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий подписали соглашение о проведении в следующем году звездного хоккейного уик-энда в белорусской столице на льду «Минск-Арены».
Предстоящий матч звезд КХЛ пройдет в Минске во второй раз. Впервые лучшие игроки лиги собирались на льду «Минск-Арены» в 2010 году, именно этой игрой была открыта ледовая площадка.
Столичная арена примет звездный уик-энд спустя 17 лет — он пройдет
Минск это заслужил.
Как отметил Морозов, в последние годы Минск и вся Беларусь влюбились в хоккей, и сейчас страна переживает настоящий хоккейный бум.
«Минское “Динамо” два года подряд добилось лучшего результата в клубной истории, сумев выйти во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне 2025/2026 клуб на всех 38 домашних матчах собрал полные трибуны — это более 15 тысяч человек на каждой игре», — сказал президент лиги.
Он также полагает, что белорусские болельщики своим интересом к этому виду спорта заслужили такой большой хоккейный праздник.
«В свое время Минск уже принимал матч звезд КХЛ. И мы до сих пор помним тот хоккейный праздник, благодаря которому не только увидели на одном льду самых ярких игроков лиги того времени, но презентовали только открывшуюся “Минск-Арену”», — сказал генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий.
Директор хоккейного клуба из Минска также поблагодарил КХЛ за еще одну возможность собрать лучших хоккеистов на своей площадке.
«С уверенностью могу сказать, что Минск и Беларусь готовы стать домом для Недели звезд хоккея и провести одно из ярчайших событий года на самом высоком уровне», — заверил Каркоцкий.