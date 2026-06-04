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Неделя звезд КХЛ в 2027 году пройдет в Минске

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Неделя звезд Континентальной хоккейной лиги в 2027 году пройдет в Минске, сообщили в пресс-службе минского хоккейного клуба «Динамо».

Источник: Sputnik.by

Как рассказали в столичном клубе, сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума президент лиги Алексей Морозов и генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий подписали соглашение о проведении в следующем году звездного хоккейного уик-энда в белорусской столице на льду «Минск-Арены».

Предстоящий матч звезд КХЛ пройдет в Минске во второй раз. Впервые лучшие игроки лиги собирались на льду «Минск-Арены» в 2010 году, именно этой игрой была открыта ледовая площадка.

Столичная арена примет звездный уик-энд спустя 17 лет — он пройдет 6—7 февраля 2027 года.

Минск это заслужил.

Как отметил Морозов, в последние годы Минск и вся Беларусь влюбились в хоккей, и сейчас страна переживает настоящий хоккейный бум.

«Минское “Динамо” два года подряд добилось лучшего результата в клубной истории, сумев выйти во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне 2025/2026 клуб на всех 38 домашних матчах собрал полные трибуны — это более 15 тысяч человек на каждой игре», — сказал президент лиги.

Он также полагает, что белорусские болельщики своим интересом к этому виду спорта заслужили такой большой хоккейный праздник.

«В свое время Минск уже принимал матч звезд КХЛ. И мы до сих пор помним тот хоккейный праздник, благодаря которому не только увидели на одном льду самых ярких игроков лиги того времени, но презентовали только открывшуюся “Минск-Арену”», — сказал генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий.

Директор хоккейного клуба из Минска также поблагодарил КХЛ за еще одну возможность собрать лучших хоккеистов на своей площадке.

«С уверенностью могу сказать, что Минск и Беларусь готовы стать домом для Недели звезд хоккея и провести одно из ярчайших событий года на самом высоком уровне», — заверил Каркоцкий.

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