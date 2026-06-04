Чем отличается церковь от храма и собора

Отличается ли церковь от храма или это синонимы и почему у них бывают разные назначения, рассказывает эксперт Юлия Ратомская, искусствовед, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени А. В. Щусева.
В русском языке сооружения, в которых проходит богослужение, обозначают разными словами. Каждое из слов, которые мы используем, иногда не задумываясь, имеет свои особенности.
Слово это действительно древнее: Владимир Иванович Даль указывает, что оно происходит от слова «хоромы». Изначально им обозначали и жилище человека, и место, где живет Бог. По сути, «храм» — это синоним слова «церковь».
Слово «церковь» тоже имеет достаточно широкий смысл. Как и в случае с «храмом», мы используем его для обозначения разных церковных построек.
В церкви обязательно должен присутствовать алтарь. Он может быть не выделен снаружи, но в интерьере обязательно размещен на востоке внутреннего пространства храма. Алтарь либо отделен алтарной преградой, либо, как сложилось в русской традиции, высоким иконостасом. Там и происходит литургическое таинство.
Надо сказать, что литургия может происходить в храме после освящения престола либо по антиминсу. Это специальный документ, которым обозначают место, где может совершаться литургия. Он обычно выполнен на бумаге, в древности его делали из ткани. Антиминс после освящения вкладывается в престол, но в исключительных случаях его можно переносить на другое место. На антиминсе совершается главное таинство — то, ради чего, собственно храм или церковь построены.
При этом сами церкви имеют разное назначение, у них есть разные специальные функции. Так, церковь может быть приходской (у нее есть приход в городе или за городом), монастырской в монастыре как правило не один храм). Начиная с Киевской Руси, строили надвратные храмы при въезде в город (Золотые ворота в Киеве и во Владимире), также их располагали над святыми воротами, ведущими в монастыри. В некоторых церквях хранятся особенные святыни, реликвии, почитаемые иконы, к которым стремятся попасть паломники. Также церковь может находиться в скиту — маленьком монастыре, где живут один-три монаха. Скит обычно относится к какому-то монастырю. Наконец, церковь может быть домовая: такая находится при дворце или в каком-то богатом доме, как было, например, в тереме княгини Ольги.
Городской собор обычно не имеет своего прихода, потому что туда идут все — это главное святое место в городе. В качестве примера можно привести Успенский собор Московского Кремля.
Слово «собор» произошло от слова «собирать». Иногда в современном языке это немного диссонирует, но на самом деле мы часто используем слово в другом смысле, тоже довольно древнем: собор, или собрание людей, пришедших в главный храм для совершения таинства. Главные службы в соборе служат епископы, митрополиты и даже патриархи.
Придел может являться неотъемлемой частью главного здания храма, как, например, в московском соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (большинство называет его собором Василия Блаженного), когда весь храм представляет собой девять престолов, помещенных в отдельные сооружения, но объединенные общим основанием. А еще он может не иметь отдельного здания и находиться внутри храма. В древности довольно часто приделы были расположены в диаконнике, или жертвеннике, в алтарной части, на хорах — балконе-ложе в западной части храма, или в притворе — сооружении, которое как бы «прикрывает» вход в храм, присоединяется к порталу, через которое проходят люди. Любой придел, как и храм, обязательно должен иметь посвящение.
Это тоже церковное здание, но оно имеет более сокращенную функцию. У часовен нет алтаря, точнее, он может быть выражен внешне в архитектуре постройки, но внутри нет освященного престола, а поэтому в часовне проводятся молебны и не совершаются литургии. Собственно, само название происходит от слова «часы», то есть краткие службы, которые происходят в разное время суток; на них читаются псалмы и произносятся молитвы.