Чем отличается церковь от храма и собора

При этом сами церкви имеют разное назначение, у них есть разные специальные функции. Так, церковь может быть приходской (у нее есть приход в городе или за городом), монастырской в монастыре как правило не один храм). Начиная с Киевской Руси, строили надвратные храмы при въезде в город (Золотые ворота в Киеве и во Владимире), также их располагали над святыми воротами, ведущими в монастыри. В некоторых церквях хранятся особенные святыни, реликвии, почитаемые иконы, к которым стремятся попасть паломники. Также церковь может находиться в скиту — маленьком монастыре, где живут один-три монаха. Скит обычно относится к какому-то монастырю. Наконец, церковь может быть домовая: такая находится при дворце или в каком-то богатом доме, как было, например, в тереме княгини Ольги.