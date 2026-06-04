Жителям города Ликино-Дулево в Подмосковье рассказали о работе лесничего

Ежегодная программа «Город профессий», цель которой познакомить жителей с различными специальностями, состоялась в городе Ликино-Дулево Московской области. Участники мероприятия в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие» узнали в том числе о профессии лесничего, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Сотрудники Орехово-Зуевского филиала учреждения «Мособллес» рассказали гостям о работе лесничего, ее значении для сохранения и восстановления лесов. Для детей и взрослых провели практические мастер-классы. Участники смогли высадить сеянцы сосны с помощью меча Колесова, а также ознакомиться с работой ранцевого лесного огнетушителя. Кроме того, для ребят подготовили загадки и творческие задания: например, они учились определять породы деревьев по внешним признакам — стволам и листве.
Общеобластное мероприятие «Город профессий» прошло 1 июня, в День защиты детей, более чем в 80 парках Подмосковья. Для гостей работали интерактивные площадки, на которых они могли попробовать себя в новой профессии, а также были организованы мастер-классы и концерты.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.