Жителям города Ликино-Дулево в Подмосковье рассказали о работе лесничего

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала учреждения «Мособллес» рассказали гостям о работе лесничего, ее значении для сохранения и восстановления лесов. Для детей и взрослых провели практические мастер-классы. Участники смогли высадить сеянцы сосны с помощью меча Колесова, а также ознакомиться с работой ранцевого лесного огнетушителя. Кроме того, для ребят подготовили загадки и творческие задания: например, они учились определять породы деревьев по внешним признакам — стволам и листве.