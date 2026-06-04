Эксперт предупредил о рассылках сообщений о фиктивных выплатах

По словам эксперта, злоумышленники могут выдавать себя за представителей МВД, ФСБ, Минцифры или СФР. Настоящие сотрудники этих ведомств никогда не рассылают сообщения с просьбой перейти по ссылкам через мессенджеры. Щербаченко посоветовал не отвечать на такие сообщения, не переходить по ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых сайтах. При сомнениях лучше самостоятельно позвонить в официальные ведомства, рекомендует эксперт.