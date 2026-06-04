Эксперт предупредил о рассылках сообщений о фиктивных выплатах

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Злоумышленники начали рассылать фальшивые уведомления о денежных выплатах ко Дню России с целью кражи личных данных, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Аферисты используют позитивный праздничный настрой граждан. Жертве приходит сообщение о якобы положенной государственной выплате. В тексте есть ссылка на сайт, который выглядит как “Госуслуги”. Для получения “помощи” просят ввести данные карты и пароль от личного кабинета», — сказал эксперт NEWS.ru.
По словам эксперта, злоумышленники могут выдавать себя за представителей МВД, ФСБ, Минцифры или СФР. Настоящие сотрудники этих ведомств никогда не рассылают сообщения с просьбой перейти по ссылкам через мессенджеры. Щербаченко посоветовал не отвечать на такие сообщения, не переходить по ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых сайтах. При сомнениях лучше самостоятельно позвонить в официальные ведомства, рекомендует эксперт.