Хинштейн: курская свободная экономзона ожидаемых результатов не приносит

«Мы работаем, и я верю в успех того, чтобы распространить преференциальный режим СЭЗ на всю территорию Курской области. Идет диалог с федеральными ведомствами, большинство коллег нас поддерживает — и Минэконом, и Министерство промышленности. Идет дискуссия с Министерством финансов, я надеюсь, что мы сумеем все-таки свою позицию отстоять. Потому что это не столько про удержание пострадавших предприятий, а скорее про развитие региона, про приход новых инвесторов, развитие новых производств», — заявил Александр Хинштейн.