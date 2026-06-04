Из Красноярска запустили прямые рейсы в Шанхай

Международный аэропорт Красноярск 3 июня обслужил первый рейс авиакомпании «Россия» в Шанхай.
Полеты по направлению Красноярск, Шанхай будут выполняться два раза в неделю, по средам и пятницам. Пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 737−800.
Шанхай стал пятым прямым направлением из Красноярска в Китай. Сейчас из аэропорта также доступны рейсы в Пекин, Санью, Маньчжурию и Харбин. В аэропорту отметили, что маршрутная сеть в Китай продолжит расширяться. Уже 4 июля планируется запуск прямых рейсов из Красноярска в Гуанчжоу.
Новый рейс позволит пассажирам из Красноярского края и соседних регионов быстрее добираться до одного из крупнейших деловых, туристических и транспортных центров Китая.