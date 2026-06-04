Одностороннее движение ввели на улицах Гагарина и 13-й Гвардейской в Волгограде

Волгоградским автомобилистам с 4 июня 2026 года придется в очередной раз привыкать к новой схеме движения на улицах в Центральном районе города-героя. С пятницы изменяется схема движения на улицах Гагарина и 13-й Гвардейской. Там вводят одностороннее движение на участке от проспекта Ленина до улицы Чуйкова. За счет этого платные парковки появятся возле музея-панорамы «Сталинградская битва».