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Одностороннее движение ввели на улицах Гагарина и 13-й Гвардейской в Волгограде

Схему движения в центре Волгограда изменили для введения платных парковок с 4 июня 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградским автомобилистам с 4 июня 2026 года придется в очередной раз привыкать к новой схеме движения на улицах в Центральном районе города-героя. С пятницы изменяется схема движения на улицах Гагарина и 13-й Гвардейской. Там вводят одностороннее движение на участке от проспекта Ленина до улицы Чуйкова. За счет этого платные парковки появятся возле музея-панорамы «Сталинградская битва».

— Нововведения направлены на повышение пропускной способности двух улиц — Гагарина и 13-й Гвардейской в границах проспекта Ленина и ул. Чуйкова, — утверждают в мэрии.

Улица Гагарина станет односторонней при движении в направлении проспекта Ленина. Улица 13-й Гвардейской дивизии — в направлении улицы Маршала Чуйкова. Волгоградским автомобилистам придется привыкать к новой схеме движения и наворачивать круги, чтобы добраться куда-либо по центру. Пока же на улицах с односторонним движением ставят новые дорожные знаки и перенастраивают светофоры.

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Более 283 миллионов заработают на платных парковках в 2026 году власти Волгограда.

Платные парковки в Волгограде вводят на 20 улицах Ворошиловского района и 7-й Гвардейской.