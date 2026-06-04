Форум «Ростов» объединит молодежь со всей страны

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченные в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, примут участие в форуме «Ростов» с 6 по 10 сентября, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Форум станет одной из площадок «Росмолодежь. Гранты». Участники смогут представить инициативы в 18 номинациях — от развития сельских территорий, экологии и добровольчества до молодежных медиа, науки, наставничества и поддержки семейных ценностей, что соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Форум “Ростов” помогает ребятам оформить свои идеи, получить экспертную и финансовую поддержку и сделать первый шаг к их реализации. Конкурс “Росмолодежь. Гранты” проводится на площадке форума “Ростов” с 2020 года. За это время участники привлекли финансирование в размере более 46 миллионов рублей на реализацию своих инициатив», — отметил председатель комитета по молодежной политике Дона Олег Отроков.
Во время форума участников, чьи проекты допустят до конкурса, ждет очная защита инициатив перед экспертами «Росмолодежь. Гранты». Итоги конкурса организаторы подведут на церемонии закрытия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.