Форум «Ростов» объединит молодежь со всей страны

«Форум “Ростов” помогает ребятам оформить свои идеи, получить экспертную и финансовую поддержку и сделать первый шаг к их реализации. Конкурс “Росмолодежь. Гранты” проводится на площадке форума “Ростов” с 2020 года. За это время участники привлекли финансирование в размере более 46 миллионов рублей на реализацию своих инициатив», — отметил председатель комитета по молодежной политике Дона Олег Отроков.