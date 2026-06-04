В Красноярске столкнулись сразу пять автомобилей

Днем 4 июня в Красноярске на улице Партизана Железняка (недалеко от медицинского университета) произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Судя по записям с камер наружного видеонаблюдения, столкновение не было серьезным.
«КП-Красноярск» в краевой Госавтоинспекции уточнили, что пострадавших нет. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ведомства.
Из-за ДТП на участке в сторону центра города образовалась серьезная пробка — машины стоят уже около остановки «Зенит». Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.