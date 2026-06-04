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В Красноярске столкнулись сразу пять автомобилей

В Красноярске произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 июня в Красноярске на улице Партизана Железняка (недалеко от медицинского университета) произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Судя по записям с камер наружного видеонаблюдения, столкновение не было серьезным.

«КП-Красноярск» в краевой Госавтоинспекции уточнили, что пострадавших нет. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ведомства.

Из-за ДТП на участке в сторону центра города образовалась серьезная пробка — машины стоят уже около остановки «Зенит». Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.