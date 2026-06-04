Пять детей отправятся на Украину для воссоединения с семьями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Российская сторона планирует до конца июня отправить на Украину пять детей для воссоединения с семьями, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Мы сейчас готовим очередной раунд воссоединения, надеюсь, что до конца июня мы его проведем. И пять детей у нас поедут к своим близким на Украину», — сказала Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума.
Российская сторона надеется, что не будет никаких сложностей, связанных с логистикой, отметила Львова-Белова.
«Если не будет никаких проблем, то до конца июня мы это сделаем, сейчас уже ведем переговоры, готовим документы, определяем сопровождающих», — сообщила уполномоченный по правам ребенка.
Она также рассказала, что в работе в среднем постоянно находятся около 20 ситуаций по воссоединению детей с семьями на Украине и несколько ситуаций по возвращению детей в Россию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.