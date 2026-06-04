Заслуженный учитель о пути педагога длиной 50 лет

Часто вспоминаю своих первых учеников, их лица, открытые, ожидающие, распахнутые глаза… Как они хотели, чтобы их любили! В интернате учились и жили дети, у которых не было родителей. Может быть, именно тогда и поняла самое главное: помимо знаний, надо нести в мир и дарить людям добро и свет. Школа — одна из немногих, кто говорит сегодня об этом. Именно она учит детей в ответственный момент принять верное и единственное решение.