Заслуженный учитель о пути педагога длиной 50 лет

Филолог Божьей милостью, нравственный ориентир, мудрый наставник — так называют Нину Ивановну Попову, Заслуженного учителя Российской Федерации, Отличника просвещения РФ, Победителя нацпроекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя России» в гимназии № 9. Растворение в других, умение общаться, желание идти навстречу людям, чувствовать чужую боль и радость, как свою, умение помочь тактично, словно все происходит само собой, без её участия — это дар свыше. Как повезло каждому, кто у неё учился, кто вместе работал под её началом, кто соприкоснулся с талантливым педагогом, посвятившим 56 лет воспитанию детей.
«Помимо знаний, надо нести в мир добро и свет».
Елизавета Усова, корреспондент vrn.aif.ru: Нина Ивановна, с чего вы начали свой профессиональный путь?
Нина Попова: А начиналось всё с города Кызыл Тувинской АССР, где я работала в школе-интернате после окончания филологического факультета Липецкого государственного педагогического института.
Часто вспоминаю своих первых учеников, их лица, открытые, ожидающие, распахнутые глаза… Как они хотели, чтобы их любили! В интернате учились и жили дети, у которых не было родителей. Может быть, именно тогда и поняла самое главное: помимо знаний, надо нести в мир и дарить людям добро и свет. Школа — одна из немногих, кто говорит сегодня об этом. Именно она учит детей в ответственный момент принять верное и единственное решение.
— Каким должен быть современный учитель?
— Учитель должен быть искренним, убедительным и ярким. Иногда, может быть, даже отступить, чтобы завтра начать всё сначала и достучаться до детских сердец. Учитель… Нет профессии прекраснее этой! Трудная, сложная, ответственная, требующая, чтобы человек отдавал ей всего себя.
— Ваша жизнь более 50 лет связана с гимназией.
— В 1974 году переступила порог средней школы 78 (в 1998 году школа стала гимназией 9), чтобы остаться здесь на много лет учителем русского языка и литературы, а с 1992 года заместителем директора по учебно-воспитательной работе, совмещая кураторскую деятельность с административной. Руководила МО учителей русского языка и литературы Железнодорожного района, принимала участие в работе приёмной комиссии Воронежского государственного университета, Воронежской государственной медицинской академии, экспертной группы Главной аттестационной комиссии Воронежской области по определению профессионального мастерства учителей-словесников.
Гимназия всегда была открытой площадкой педагогического мастерства. Семинары различного уровня, дни открытых дверей, совещания, педсоветы, мастер-классы и, конечно, открытые уроки. Сколько их было проведено — не сосчитать.
— В воспоминаниях Народного учителя СССР, Заслуженного учителя РСФСР Марины Игнатьевны Картавцевой «Белый свет ненагляден» есть о Вас такие строки: «Нина Ивановна Попова… всеми воспринимается вечной заступницей за провинившихся и, когда их защищает, опирается на столько положительных качеств характера и души, что диву даёшься, как много хорошего о детях она знает и помнит…».
— Я горжусь, что много лет работала с великим учителем. Она учила радоваться каждому мгновению жизни, дарила ощущение счастья всем, кто был с нею рядом. Счастье — быть на уроке Марины Игнатьевны, слышать её выступление, читать её книги.
— Кто ещё из учителей оказал на вас влияние?
— Поддерживаю гуманно-личностную концепцию Е. Н. Ильина, что литература — это жизнь, сотворчество ученика и учителя, основанное на духовном равенстве, решающее следующие задачи: учить и применять полученные знания и умения в жизни, воспитать личность, способную понимать и творить.
Выпускники.
У Андрея Платонова есть выражение «Учитель учителей». По-матерински Нина Ивановна относится к коллегам. При колоссальной занятости всегда находит время, чтобы подарить частичку своей души, поделиться педагогическим опытом. Её работы опубликованы в научно-методических сборниках международного, всероссийского и регионального уровней. Будущие педагоги ВГУ, ВГПУ проходили практику под руководством мудрого наставника. Многие выпускники вернулись работать в родную школу.
Заслуженный учитель России, ученица Нины Ивановны, Оксана Викторовна Перелехова вспоминает:
«Любишь учителя — значит, любишь предмет. Именно Нина Ивановна в 5 классе мне привила любовь к литературе. Всегда с радостью бежали мы в 12 кабинет, где могли говорить с учителем на любые темы! И впоследствии всегда получали мудрый совет и поддержку от человека, который беспокоился о каждом. А сколько всего было: литературные капустники, вечера сказок, походы в театр. Нина Ивановна учила нас удивляться миру, видеть в нём красоту и находить вдохновение».
Неудивительно, что выпускники с теплотой и любовью всегда говорят о Нине Ивановне, как и она о них вчерашних мальчишках и девчонках:
«Ученики навсегда остаются в памяти, в сердце. Их послания полны благодарности за радость общения, а визиты в праздничные дни и будние (а такое тоже случается) — тёплых воспоминаний о школьных годах».