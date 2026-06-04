Николай Цискаридзе стал амбассадором проекта «Челябинск — культурная столица»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил народному артисту России Николаю Цискаридзе именную табличку амбассадора проекта «Челябинск — культурная столица 2027». Церемония прошла на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ‑2026), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Губернатор отметил особый вклад Николая Цискаридзе в развитие культурной жизни Челябинской области. Яркие достижения артиста не только обогащают эту сферу, но и активно продвигают ее на общероссийском уровне, помогают формировать современный культурный облик региона и закладывают основу для успешного проведения мероприятий проекта «Культурная столица».
«Статус культурной столицы — многофакторный. Когда мы боролись за это звание, мы говорили о том вкладе, который вносит в культуру наш регион. Конечно, без помощи и поддержки наших мэтров, выдающихся артистов и деятелей культуры это было бы невозможно. Счастлив и уверен, все жители Челябинской области разделяют это чувство, что у нас сложились дружеские отношения и развивается активное сотрудничество с выдающимся деятелем культуры нашей страны и мира. В прошлом году Академия русского балета представила свой выпускной спектакль в Челябинске. Это был первый случай, когда Академия показала своих выпускников не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и на сцене Челябинского театра оперы и балета. И это сотрудничество будет развиваться, в том числе в этом году. Отношение Николая Максимовича к региону позволило нам стать культурной столицей 2027 года. Огромное ему за это спасибо», — отметил губернатор.
Ранее Алексей Текслер вручил именные таблички пианисту Денису Мацуеву и дирижеру Валерию Гергиеву. Глава региона подчеркнул важность участия признанных мастеров искусства в культурной жизни Южного Урала. Он отметил их роль в поддержке творческих инициатив и продвижении значимых проектов, укрепляющих престиж региона как одного из центров культурной жизни России.
«Мне безумно приятно. После того, как я перестал быть артистом, я стараюсь как можно больше людей вовлечь в искусство. И чтобы они не просто пришли и посмотрели, а еще полюбили и поняли. И я восхищен тем, сколько вы делаете для региона. Я желаю вам сил и реализации всех ваших проектов и желаний», — сказал Николай Цискаридзе.
Участие известных амбассадоров поможет привлечь дополнительное внимание к культурным событиям региона и откроет новые возможности для его творческого развития в преддверии знакового 2027 года.
Напомним, в этом году Николай Цискаридзе вновь привезет воспитанников Академии русского балета в Челябинск на фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». Здесь юные артисты проведут выпускные спектакли, посвященные 110‑летию со дня рождения балерины Софьи Головкиной, 140‑летию со дня рождения балетмейстера Федора Лопухова и 200‑летию композитора Людвига Минкуса. Зрителям покажут балет «Баллады», «Детское Pas de deux», «Классическую симфонию» и сюиту из балета «Дон Кихот».
Спектакли запланированы на 21 и 22 июня (6+). Выступать выпускники Академии Вагановой будут в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета. Также в городе состоится творческая встреча с Николаем Цискаридзе.