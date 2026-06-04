Николай Цискаридзе стал амбассадором проекта «Челябинск — культурная столица»

«Статус культурной столицы — многофакторный. Когда мы боролись за это звание, мы говорили о том вкладе, который вносит в культуру наш регион. Конечно, без помощи и поддержки наших мэтров, выдающихся артистов и деятелей культуры это было бы невозможно. Счастлив и уверен, все жители Челябинской области разделяют это чувство, что у нас сложились дружеские отношения и развивается активное сотрудничество с выдающимся деятелем культуры нашей страны и мира. В прошлом году Академия русского балета представила свой выпускной спектакль в Челябинске. Это был первый случай, когда Академия показала своих выпускников не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и на сцене Челябинского театра оперы и балета. И это сотрудничество будет развиваться, в том числе в этом году. Отношение Николая Максимовича к региону позволило нам стать культурной столицей 2027 года. Огромное ему за это спасибо», — отметил губернатор.