Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов возглавил «Термаль»

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов назначен руководителем концерна «Термаль». Информация об этом содержится в Едином реестре юридических лиц.
По данным ЕГРЮЛ, Белов исполняет обязанности директора с 5 мая текущего года. Ранее предприятием руководил экс-депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов, который ушел из жизни в апреле.
Сергей Белов занимал должность сити-менеджера Нижнего Новгорода с 2015 года. В 2017 году он подал в отставку и стал руководителем «Нижегородского водоканала». В 2018 году он оставил директорское кресло.
Ранее Сергей Белов был фигурантом уголовного дела о халатности при обрушении аварийного дома на улице Самочкина. Следователи установили, что экс-чиновник, который в 2011—2013 годах был замглавы Ленинского района, своевременно не принял меры для расселения пятиэтажки.
Напомним, Виталий Лунин стал главой Приволжской оперативной таможни.