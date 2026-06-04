Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов возглавил «Термаль»

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов назначен руководителем ЗАО «КОНЦЕРН “ТЕРМАЛЬ”.

Источник: Живем в Нижнем

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов назначен руководителем концерна «Термаль». Информация об этом содержится в Едином реестре юридических лиц.

По данным ЕГРЮЛ, Белов исполняет обязанности директора с 5 мая текущего года. Ранее предприятием руководил экс-депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов, который ушел из жизни в апреле.

Сергей Белов занимал должность сити-менеджера Нижнего Новгорода с 2015 года. В 2017 году он подал в отставку и стал руководителем «Нижегородского водоканала». В 2018 году он оставил директорское кресло.

Ранее Сергей Белов был фигурантом уголовного дела о халатности при обрушении аварийного дома на улице Самочкина. Следователи установили, что экс-чиновник, который в 2011—2013 годах был замглавы Ленинского района, своевременно не принял меры для расселения пятиэтажки.

Напомним, Виталий Лунин стал главой Приволжской оперативной таможни.