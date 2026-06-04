Картинная галерея в Республике Адыгеи приобрела новое оборудование

Новое оборудование закупила Картинная галерея Республики Адыгеи по нацпроекту «Семья». Учреждению в этом году было выделено финансирование на укрепление материально-технической базы и создание условий для сохранения художественного наследия, сообщили в региональном проектном офисе Адыгеи.
Для безопасной транспортировки и хранения произведений искусства были закуплены 11 профессиональных кофров различных размеров. Кроме того, фондохранилище учреждения пополнилось специализированным стеллажом для графических работ. Также были закуплены пять современных мультимедийных проекторов — они позволят максимально эффективно использовать трансляционные экраны, установленные в галерее в прошлом году, и расширят возможности для проведения лекций, презентаций, творческих встреч.
Картинная галерея расположена в столице республики — Майкопе. Традиционно там проводятся тематические, персональные и юбилейные выставки произведений художников Адыгеи, выставки детского рисунка, фотоискусства и творческих работ художников-любителей. К юбилейным выставкам выпускаются каталоги, буклеты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.