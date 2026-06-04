Картинная галерея в Республике Адыгеи приобрела новое оборудование

Для безопасной транспортировки и хранения произведений искусства были закуплены 11 профессиональных кофров различных размеров. Кроме того, фондохранилище учреждения пополнилось специализированным стеллажом для графических работ. Также были закуплены пять современных мультимедийных проекторов — они позволят максимально эффективно использовать трансляционные экраны, установленные в галерее в прошлом году, и расширят возможности для проведения лекций, презентаций, творческих встреч.