В РФ создали три платформы квантовых вычислителей на 70 и более кубитов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Три платформы квантовых вычислителей мощностью 70 и более кубитов созданы в России в рамках реализации дорожной карты квантовых вычислений. Об этом сообщается на сайте Российской академии наук (РАН).
«В рамках дорожной карты в стране были созданы три платформы квантовых вычислителей мощностью 70 и более кубитов — на ионах иттербия, атомах и ионах кальция. Кроме того, было разработано 13 квантовых алгоритмов и 13 прототипов программных решений. Сейчас в стадии реализации находится 40 отраслевых инициатив. Они охватывают применение квантовых вычислений в сфере оптимизационных задач, моделирования, анализа данных и использования искусственного интеллекта», — говорится в сообщении по итогам заседания научного совета РАН «Квантовые технологии» со ссылкой на директора департамента цифровой трансформации госкорпорации «Росатом» Марину Авилову.
Росатом 1 августа 2025 года был назначен ответственным за реализацию новой дорожной карты по квантовым вычислениям до 2030 года, сообщили ТАСС в компании «Росатом квантовые технологии».
На совете под председательством президента РАН Геннадия Красникова прошло экспертное обсуждение отчета об итогах реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» в 2025 году. Заседание было посвящено отечественным достижениям в сфере разработки квантовых вычислительных систем.
«Мы ставим во главу угла достижение квантовой полезности. Это понятие включает создание экономически эффективных квантовых систем, которые смогут решать задачи в области криптографии, в моделировании сложных физических и биологических процессов и во многих других сферах, где классические суперкомпьютеры сегодня работают на пределе возможностей», — отметил глава РАН.
Как отметила директор по квантовым технологиям ГК «Росатом» Екатерина Солнцева, 2025 год — важная веха в развитии квантовых вычислений в России. «В этом году были подведены итоги первого этапа дорожной карты и сформирована стратегия развития до 2030 года. И то, и другое было сделано при поддержке научного совета РАН, который, по сути, стал единственным экспертным органом по квантовым вычислениям. Такое взаимодействие помогает обеспечивать гибкость и высокий уровень экспертизы», — рассказала Солнцева.
Результаты дорожной карты.
Об основных научных результатах реализации дорожной карты в 2025 году на заседании доложил директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН академик Николай Колачевский. По его мнению, в числе значимых технологических достижений прошлого года — создание сразу двумя научными группами планарных ловушек для захвата ионов и реализация квантовых алгоритмов на ионах иттербия при комнатной температуре.
Кроме того, отметил ученый, в рамках новой дорожной карты запущен проект по созданию внелабораторного квантового вычислителя на сверхпроводниках мощностью не менее 20 кубитов в кооперации с ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова и Московским государственным техническим университетом им. Н. Э. Баумана. Также достигнуты успехи в повышении точности двухкубитных операций.
Руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий (ЦКТ) МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Страупе рассказал о системе на нейтральных атомах рубидия. В этой платформе реализована многозонная архитектура квантового регистра, в которой кубиты хранятся в зоне памяти и с помощью оптических пинцетов перемещаются в зону выполнения операций и обратно. На базе системы собраны две новые установки.
Заведующий лабораторией сверхпроводящих материалов МИСИС Алексей Устинов сообщил о создании квантового вычислителя на кубитах нового поколения — трансмонах и флаксониумах. В них информацию кодируют соответственно зарядом и магнитным потоком, и обеспечивают выполнение более быстрых и точных операций. Доклад научного сотрудника Российского квантового центра (РКЦ) Ивана Дьякова был посвящен разработке бозонного сэмплера — квантового вычислителя для решения ряда специальных задач. Руководитель группы квантовых симуляторов РКЦ Алексей Акимов рассказал о создании квантовых симуляторов на атомах тулия и двумерных материалов, а также о разработках когерентной машины Изинга — специализированного квантового устройства для решения задач оптимизации.