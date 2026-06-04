В РФ создали три платформы квантовых вычислителей на 70 и более кубитов

Как отметила директор по квантовым технологиям ГК «Росатом» Екатерина Солнцева, 2025 год — важная веха в развитии квантовых вычислений в России. «В этом году были подведены итоги первого этапа дорожной карты и сформирована стратегия развития до 2030 года. И то, и другое было сделано при поддержке научного совета РАН, который, по сути, стал единственным экспертным органом по квантовым вычислениям. Такое взаимодействие помогает обеспечивать гибкость и высокий уровень экспертизы», — рассказала Солнцева.