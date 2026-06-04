Треть калининградских школьников проведёт каникулы дома

Далее по популярности:15% — отправят детей в оздоровительные или спортивные лагеря.8% — выбрали отдых на побережье Чёрного моря.4% — путешествие по туристическим центрам России.4% — поездка за рубеж (чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд).4% — пришкольные лагеря.