Треть калининградских школьников проведёт каникулы дома

Согласно опросу сервиса SuperJob, 33% родителей заявили, что их дети всё лето проведут дома — в городе.
В исследовании, проведённом с 4 по 29 мая 2026 года, приняли участие родители школьников из Калининграда. Самый популярный вариант летнего досуга, помимо города, — дача или деревня. Так ответили 30% опрошенных.
Далее по популярности:15% — отправят детей в оздоровительные или спортивные лагеря.8% — выбрали отдых на побережье Чёрного моря.4% — путешествие по туристическим центрам России.4% — поездка за рубеж (чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд).4% — пришкольные лагеря.
Ещё 3% родителей назвали другие варианты: санаторий, поход, поездка к родственникам или слёт.
Данные SuperJob показывают, что большинство семей Калининграда (суммарно 63%) либо остаются в городе на всё лето, либо не уезжают дальше дачи. Лишь 8% планируют отдых на Черноморском побережье и 4% — зарубежные поездки.
Опрошенные родители могли выбирать несколько вариантов, поэтому сумма ответов превышает 100%.
Исследование проводил сервис SuperJob — платформа по поиску работы и подбору персонала. Опрос проходил с 4 по 29 мая 2026 года среди родителей школьников из Калининграда. Точное количество респондентов не уточняется, однако выборка считается репрезентативной для города.