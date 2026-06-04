Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Треть калининградских школьников проведёт каникулы дома

Каждые третьи школьные каникулы в Калининграде пройдут без выездов за пределы города.

Источник: KaliningradToday

Согласно опросу сервиса SuperJob, 33% родителей заявили, что их дети всё лето проведут дома — в городе.

В исследовании, проведённом с 4 по 29 мая 2026 года, приняли участие родители школьников из Калининграда. Самый популярный вариант летнего досуга, помимо города, — дача или деревня. Так ответили 30% опрошенных.

Далее по популярности:15% — отправят детей в оздоровительные или спортивные лагеря.8% — выбрали отдых на побережье Чёрного моря.4% — путешествие по туристическим центрам России.4% — поездка за рубеж (чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд).4% — пришкольные лагеря.

Ещё 3% родителей назвали другие варианты: санаторий, поход, поездка к родственникам или слёт.

Данные SuperJob показывают, что большинство семей Калининграда (суммарно 63%) либо остаются в городе на всё лето, либо не уезжают дальше дачи. Лишь 8% планируют отдых на Черноморском побережье и 4% — зарубежные поездки.

Опрошенные родители могли выбирать несколько вариантов, поэтому сумма ответов превышает 100%.

Исследование проводил сервис SuperJob — платформа по поиску работы и подбору персонала. Опрос проходил с 4 по 29 мая 2026 года среди родителей школьников из Калининграда. Точное количество респондентов не уточняется, однако выборка считается репрезентативной для города.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше