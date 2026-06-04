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Глава делегации США на ПМЭФ-2026 поделился мнением о форуме

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, отметил, что в ходе сессии форума с его участием было выдвинуто много отличных идей.

Источник: © РИА Новости

«Я бы хотел сказать, что множество отличных идей были озвучены за этим столом… Много отличных идей», — сказал он в заключение панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур» на полях ПМЭФ.

Среди идей, озвученных на сессии, было предложение министра культуры РФ Ольги Любимовой представителям США принять участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью. Она также выразила надежду, что американские кинематографисты посетят Россию для участия в кинофестивалях.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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