Глава делегации США на ПМЭФ-2026 поделился мнением о форуме

«Я бы хотел сказать, что множество отличных идей были озвучены за этим столом… Много отличных идей», — сказал он в заключение панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур» на полях ПМЭФ.
Среди идей, озвученных на сессии, было предложение министра культуры РФ Ольги Любимовой представителям США принять участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью. Она также выразила надежду, что американские кинематографисты посетят Россию для участия в кинофестивалях.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.