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Возбуждено 15 коррупционных дел о злоупотреблениях в курской корпорации развития

Возбуждено порядка 15 уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в деятельности АО «Корпорация развития Курской области». Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью губернатора Александра Хинштейна.

Источник: Коммерсантъ

Возбуждено порядка 15 уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в деятельности АО «Корпорация развития Курской области». Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью губернатора Александра Хинштейна.

Глава региона уточнил, что расследования касаются не только строительства фортификационных сооружений, но и других коррупционных проявлений. Нынешний приговор экс-губернатору Алексею Смирнову, по словам господина Хинштейна, — «не финал», поскольку он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации, который должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение было принято акционерами в октябре 2025 года после того, как глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ленинский районный суд Курска признал экс-губернатора Алексея Смирнова виновным в получении взяток от коммерсантов, участвовавших в строительстве линий обороны. Ему было назначено 14 лет колонии строгого режима. Бывший заместитель Смирнова Алексей Дедов получил 17 лет за то же преступление. Кроме них за махинации при возведении фортификаций были осуждены 10 человек.

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