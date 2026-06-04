Нижегородцы смогут оплачивать проезд с помощью цифровых сервисов

Сбер и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортной инфраструктуры и цифровых сервисов. Документ предусматривает реализацию совместных проектов по внедрению современных способов оплаты проезда, развитию безбарьерных технологий и использованию искусственного интеллекта в транспортной сфере.
С января 2025 года Сбер развивает технологию оплаты проезда. Партнёром проекта выступает геосервис 2ГИС, в его приложении можно оплачивать поездки на общественном транспорте уже в 16 городах страны — например, на автобусах, трамваях, троллейбусах. Нижний Новгород стал первым городом в России, где Сбер адаптировал эту технологию для метро: сервис «Геопэй» доступен на всех станциях. Оплата проходит без наличных и прикладывания карты — достаточно смартфона с интернетом. Кроме того, в нижегородском метро уже действует оплата улыбкой.
Стороны планируют развивать инновационные способы оплаты проезда, в том числе с помощью сервиса «Геопэй», в наземном транспорте.
В рамках сотрудничества планируется создание совместной рабочей группы, которая определит перечень проектов, транспортных предприятий и дорожные карты для их реализации.
Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сегодня цифровые сервисы меняют сам пользовательский опыт в транспорте. Человек ожидает, что поездка будет не только комфортной, но и максимально простой с точки зрения оплаты — без лишних действий, задержек и барьеров. Вместе с правительством Нижегородской области мы будем развивать бесшовные способы оплаты проезда, цифровые сервисы для жителей региона и новые транспортные решения на основе искусственного интеллекта. Наша задача — чтобы оплата занимала секунды, а жители и гости города могли пользоваться привычными и удобными сервисами в повседневной жизни».
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:
«Продолжаем со Сбером нашу совместную работу по внедрению цифровых сервисов в систему городского хозяйства. Сегодняшнее соглашение — важный шаг в развитии партнерства. В перспективе рассматриваем расширение возможностей этого цифрового сервиса».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.