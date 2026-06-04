Нижегородцы смогут оплачивать проезд с помощью цифровых сервисов

«Сегодня цифровые сервисы меняют сам пользовательский опыт в транспорте. Человек ожидает, что поездка будет не только комфортной, но и максимально простой с точки зрения оплаты — без лишних действий, задержек и барьеров. Вместе с правительством Нижегородской области мы будем развивать бесшовные способы оплаты проезда, цифровые сервисы для жителей региона и новые транспортные решения на основе искусственного интеллекта. Наша задача — чтобы оплата занимала секунды, а жители и гости города могли пользоваться привычными и удобными сервисами в повседневной жизни».