Селиверстов: перелеты между Беларусью и РФ может субсидировать бюджет СГ

Дипломат напомнил, что данный вопрос рассматривался на заседании Группы высокого уровня, которая прошла в Пскове 19 мая.
Он отметил, что позитивным примером двустороннего сотрудничества стран является запуск трансграничных пригородных маршрутов поездов с применением согласованного механизма субсидирования из бюджета СГ.
«Если мы сможем выработать для этих целей аналогичный механизм в рамках международных авиаперевозок, как и рассматривали на заседании Группы высокого уровня, то, я думаю, это будет достаточно неплохо», — сказал Селиверстов на сессии «Союзное государство: время быть первыми» в рамках ПМЭФ.
По его словам, постоянный комитет Союзного государства будет активно содействовать сторонам в выполнении данных задач.
Ранее о том, что страны рассматривают возможность развития приграничного авиасообщения, говорил также заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.