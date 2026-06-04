Селиверстов: перелеты между Беларусью и РФ может субсидировать бюджет СГ

«Если мы сможем выработать для этих целей аналогичный механизм в рамках международных авиаперевозок, как и рассматривали на заседании Группы высокого уровня, то, я думаю, это будет достаточно неплохо», — сказал Селиверстов на сессии «Союзное государство: время быть первыми» в рамках ПМЭФ.