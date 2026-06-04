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Селиверстов: перелеты между Беларусью и РФ может субсидировать бюджет СГ

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Авиаперелеты между Беларусью и Россией могут быть субсидированы из бюджета Союзного государства, об этом заявил посол республики Юрий Селиверстов.

Источник: Sputnik.by

Дипломат напомнил, что данный вопрос рассматривался на заседании Группы высокого уровня, которая прошла в Пскове 19 мая.

Он отметил, что позитивным примером двустороннего сотрудничества стран является запуск трансграничных пригородных маршрутов поездов с применением согласованного механизма субсидирования из бюджета СГ.

«Если мы сможем выработать для этих целей аналогичный механизм в рамках международных авиаперевозок, как и рассматривали на заседании Группы высокого уровня, то, я думаю, это будет достаточно неплохо», — сказал Селиверстов на сессии «Союзное государство: время быть первыми» в рамках ПМЭФ.

По его словам, постоянный комитет Союзного государства будет активно содействовать сторонам в выполнении данных задач.

Ранее о том, что страны рассматривают возможность развития приграничного авиасообщения, говорил также заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

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