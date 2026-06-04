Мурашко: более 70% лекарств на российском рынке производятся в России

Кроме того, Мурашко обратил внимание на развитие высокотехнологичной диагностики в России. По его словам, современные онкологические клиники уже не работает без генетических исследований и точных морфологических методов диагностики. «Это совершенно другое измерение», — сказал глава Минздрава.