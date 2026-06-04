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Мурашко: более 70% лекарств на российском рынке производятся в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 70% лекарств на российском рынке уже производятся внутри страны. Об этом он заявил на полях ПМЭФ-2026 в Блогерской студии VK Видео.

По словам главы Минздрава, такой уровень локализации позволяет обеспечивать стабильность поставок препаратов и оказание медицинской помощи.

«Сегодня в стране более 70% препаратов производятся здесь. И это практически обеспечивает нам стабильность в части наличия препаратов на рынке и оказания медицинской помощи», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что Россия располагает собственными компетенциями в производстве лекарств и научным потенциалом. В случае нехватки препаратов, по его словам, власти могут использовать диверсификацию поставок из других стран, а также механизм принудительного лицензирования.

В качестве примера Мурашко привел ситуацию с препаратом «Оземпик». По его словам, после прекращения поставок правительство выдало принудительную лицензию, и несколько российских компаний начали выпуск этого препарата.

Говоря о выборе между оригинальным лекарством и дженериком, министр заявил, что при одинаковой формуле ключевым фактором становится цена. Он также подчеркнул, что в рамках государственной политики приоритет должен отдаваться отечественным препаратам.

Кроме того, Мурашко обратил внимание на развитие высокотехнологичной диагностики в России. По его словам, современные онкологические клиники уже не работает без генетических исследований и точных морфологических методов диагностики. «Это совершенно другое измерение», — сказал глава Минздрава.