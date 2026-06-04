Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Католический храм решили построить в центре Нижнего Новгорода

Храм намерены возвести на улице Студёной — именно там располагалось здание до революции.

В историческом центре Нижнего Новгорода планируют возродить католический храм — об этом сообщил архитектор Антон Гликин в ходе ПМЭФ‑2026, сообщает Telegram‑канал «Осторожно, новости».

Инициатива связана с масштабным проектом по созданию IT‑кластера, рассчитанного на 8 000 студентов и преподавателей. Среди будущих обитателей кластера немало католиков, поэтому возникла потребность в религиозном объекте. Храм намерены возвести на улице Студёной — именно там располагалось здание до революции.

Проект курируют апостольский администратор Николай Дубинин и бывший митрополит Павел Пецци. По замыслу авторов, новый собор станет частью уникальной концепции — квартала трёх религий. В его рамках рядом разместятся католический храм, православная церковь и синагога, что подчеркнёт межконфессиональное взаимодействие в городе.

Ранее 5 территорий у храмов благоустроили в Нижнем Новгороде по нацпроекту.