Католический храм решили построить в центре Нижнего Новгорода

В историческом центре Нижнего Новгорода планируют возродить католический храм — об этом сообщил архитектор Антон Гликин в ходе ПМЭФ‑2026, сообщает Telegram‑канал «Осторожно, новости».
Инициатива связана с масштабным проектом по созданию IT‑кластера, рассчитанного на 8 000 студентов и преподавателей. Среди будущих обитателей кластера немало католиков, поэтому возникла потребность в религиозном объекте. Храм намерены возвести на улице Студёной — именно там располагалось здание до революции.
Проект курируют апостольский администратор Николай Дубинин и бывший митрополит Павел Пецци. По замыслу авторов, новый собор станет частью уникальной концепции — квартала трёх религий. В его рамках рядом разместятся католический храм, православная церковь и синагога, что подчеркнёт межконфессиональное взаимодействие в городе.
Ранее 5 территорий у храмов благоустроили в Нижнем Новгороде по нацпроекту.