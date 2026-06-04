Католический храм решили построить в центре Нижнего Новгорода

Инициатива связана с масштабным проектом по созданию IT‑кластера, рассчитанного на 8 000 студентов и преподавателей. Среди будущих обитателей кластера немало католиков, поэтому возникла потребность в религиозном объекте. Храм намерены возвести на улице Студёной — именно там располагалось здание до революции.