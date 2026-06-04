В школах Подмосковья появятся киберуроки

«Мы подписали соглашение в сфере образования. На Госсовете президент поддержал, что наши дети должны быть на “ты” с ИИ, со всеми нюансами цифровой грамотности. Эта дисциплина очень важна, и поэтому мы в Московской области с 1 сентября 2026 года начинаем внедрять вместе с командой “Сбера” киберуроки. Будем учить детей с 1-го класса и до 11-го по методике, которую сейчас апробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект и пока к нему присоединятся 215 школ», — сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе.