В школах Подмосковья появятся киберуроки

Уточняется, что документ подписан губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и председателем правления Сбербанка Германом Грефом на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы подписали соглашение в сфере образования. На Госсовете президент поддержал, что наши дети должны быть на “ты” с ИИ, со всеми нюансами цифровой грамотности. Эта дисциплина очень важна, и поэтому мы в Московской области с 1 сентября 2026 года начинаем внедрять вместе с командой “Сбера” киберуроки. Будем учить детей с 1-го класса и до 11-го по методике, которую сейчас апробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект и пока к нему присоединятся 215 школ», — сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе.
Он добавил, что с 2027 года киберуроки планируется полностью внедрить во все классы средней школы. В настоящее время методике обучаются учителя.
Также губернатор рассказал о других современных технологиях в сфере образования. В частности, в этом году в школах запустили «Цифровой помощник учителя» с ИИ, который сократил время проверки письменных работ с 3 часов до 30 минут. В пилот вошли школы из пяти округов, а в сентябре проект масштабируют на все Подмосковье.
«Основы программирования и информационной безопасности, технологии искусственного интеллекта уже стали частью подготовки наших школьников в рамках предпрофессиональных ИТ-классов (их количество в текущем учебном году выросло на 60%). Более 6 тыс. педагогов региона пользуются “Ассистентом преподавателя” от “Сбера”, он сокращает рутинную работу — до 10−12 часов в месяц», — добавил Воробьев.
О соглашении
В пресс-службе рассказали, что также в рамках сотрудничества со «Сбером» планируется совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, повышать квалификацию педагогов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также развивать практико-ориентированное обучение в сфере информационных технологий и кибербезопасности.
«Московская область — наш стратегический партнер с точки зрения масштаба внедрения искусственного интеллекта. У нас запущена серия совместных проектов: мы системно интегрируем наши модели, дообученные на данных региона, совместно со специалистами Подмосковья. Особое внимание уделяем подготовке подрастающего поколения — создаем все условия, чтобы использовать огромные преимущества ИИ в учебном процессе и организации образования. Поэтому все наши самые последние технологические возможности мы в первую очередь внедряем в городах и районах Московской области», — процитировали в сообщении Грефа.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.