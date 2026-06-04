Запускают электричку до Воронежского заповедника

Воронежцы смогут добраться до биосферного заповедника имени Пескова на электричке. Пригородный электропоезд № 6931/6932 будет курсировать с 5 июня по пятницам, субботам, воскресеньям.
Электричка отправляется от ж/д вокзала «Воронеж-1» в 9.12 по маршруту Березовая Роща — Отрожка — Бровская — Сомово — Дубовка — Углянец — Графская — о.п. им. Пескова — Усадьба Соколовых — Хава. На остановочный пункт им. Пескова состав прибудет в 10.33, это в 200 метрах от входа на Центральную усадьбу заповедника.
Обратно электричка отправится от остановки «о.п. им. Пескова» в 14.48 и прибудет на ж/д вокзал «Воронеж-1» в 16.05.
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