В школе города Подольска в Подмосковье откроют агротехклассы

Два профильных класса по направлению «Биотехнология пищевого производства» начнут работать с нового учебного года в школе имени Героя России летчика-испытателя Николая Куимова в Подольске Московской области. Площадки откроются при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Один класс сформируют в параллели седьмых, другой — в десятом. Это продолжение трехлетнего опыта учреждения, которое уже готовит школьников к работе в агропромышленном комплексе. Ребята смогут пройти не только углубленную естественно-научную подготовку, но и реальную практику на современном микробиологическом и химико-аналитическом оборудовании.
Занятия будут вести с учетом методической поддержки Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского, а компания «Логика молока» предоставит лабораторную базу и поможет организовать стажировки на производстве. Такой подход укрепит кадровый потенциал для сельского хозяйства округа и области.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.