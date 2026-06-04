В школе города Подольска в Подмосковье откроют агротехклассы

Один класс сформируют в параллели седьмых, другой — в десятом. Это продолжение трехлетнего опыта учреждения, которое уже готовит школьников к работе в агропромышленном комплексе. Ребята смогут пройти не только углубленную естественно-научную подготовку, но и реальную практику на современном микробиологическом и химико-аналитическом оборудовании.