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Полиция задержала подозреваемого в теракте в Нижегородской области

Полиция задержала подозреваемого в теракте на железной дороге в Нижегородской области, который, по данным следствия, поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Полиция задержала подозреваемого в теракте на железной дороге в Нижегородской области, который, по данным следствия, поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Задержанный — 24-летний житель Черкесска. В полиции уточнили, что он получил сообщение в мессенджере с инструкцией по изготовлению горючей смеси и вечером поджег релейный шкаф.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.