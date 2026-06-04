В Москве заявили, что каждую минуту в столичных библиотеках выдают около 45 книг

«Каждую минуту рабочего времени в библиотеках Москвы выдают порядка 45 печатных изданий. Сегодня столичные библиотеки — не просто склады для хранения печатной продукции, это новые современные пространства с разнообразной ежедневной программой, комфортабельными зонами для работы и отдыха. 440 столичных библиотек ежедневно посещают более 1,5 тыс. человек, а за первые три месяца город выдал уже более 3 млн книг. По сути, каждую минуту в московских читальнях выдают 46 книг», — сказал Фурсин.
Он добавил, что самой посещаемой стала Центральная библиотека им. Н. А. Некрасова, второе и третье место у Библиотеки № 252 (Зеленоград) и Библиотеки № 19 им Ф. М. Достоевского соответственно. Цифры демонстрируют, что интерес москвичей к чтению и библиотекам остается высоким. Площадка столицы на фестивале «Красная площадь» призвана его поддержать и развить: привлечь новых читателей, познакомить горожан с библиотечным сервисом и показать, как изменилось библиотечное пространство Москвы.
Площадка столицы «Москва — литературный мегаполис» на XII Книжном фестивале «Красная площадь» включает две зоны: шатер «Библиотека» с лекторием и зоной библиотечно-информационного обслуживания, а также Малую сцену. За четыре дня фестиваля здесь состоится более 100 мероприятий. В шатре «Библиотека» впервые в формате городского фестиваля организована выдача единого читательского билета.
В лектории шатра «Библиотека» проходят тематические просветительские лекции от экспертов в области литературы, культуры и искусства, науки и истории. Программа охватывает ключевые направления: популяризацию чтения, тему Года единства народов России, развитие современного русского языка, а также творчество писателей-юбиляров 2026 года — М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского, А. Л. Барто, Н. А. Некрасова и других. На Малой сцене проходят спектакли, музыкальные выступления творческих коллективов и исполнителей, поэтические программы, театрализованные постановки.
XII книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 4 по 7 июня 2026 года. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.