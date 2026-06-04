В Москве заявили, что каждую минуту в столичных библиотеках выдают около 45 книг

«Каждую минуту рабочего времени в библиотеках Москвы выдают порядка 45 печатных изданий. Сегодня столичные библиотеки — не просто склады для хранения печатной продукции, это новые современные пространства с разнообразной ежедневной программой, комфортабельными зонами для работы и отдыха. 440 столичных библиотек ежедневно посещают более 1,5 тыс. человек, а за первые три месяца город выдал уже более 3 млн книг. По сути, каждую минуту в московских читальнях выдают 46 книг», — сказал Фурсин.